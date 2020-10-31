شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر يضرب محافظة ميسان العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقي، اليوم السبت، تسجيل المراصد الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم، في شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان، وفق ما نشر تلفزيون السومرية.

وذكر تقرير لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن "الهزة حدثت في تمام الساعة 6:58:45 مساء اليوم وبلغت قوتها (3,4)قرب الحدود الشرقية للبلاد وتبعد (35 )كم شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان".