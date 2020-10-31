الرئيس الإندونيسي يندد بتصريحات “ماكرون” ويحذر من ضررها على المسلمين

ندد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، السبت 31أكتوبر2020، بما وصفه بالهجمات “الإرهابية” في فرنسا، لكنه حذر أيضا من أن تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون “أهانت الإسلام” و”أضرت بوحدة المسلمين في كل مكان”.
ودعت منظمات إسلامية محافظة في إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، إلى الاحتجاج على فرنسا ومقاطعة منتجاتها.
وقال الزعيم الإندونيسي في خطاب أذاعه التلفزيون “حرية التعبير التي تجرح النقاء النبيل والقيم المقدسة ورمز الدين خاطئة للغاية ولا ينبغي تبريرها ويجب أن تتوقف”.
وأضاف “ربط الدين بأعمال إرهابية خطأ جسيم. الإرهابيون إرهابيون”. وفقا لوكالة “رويترز”.
ولم يحدد الزعيم الإندونيسي في خطابه اليوم السبت بوضوح الجزء الذي كان يشير إليه من تصريحات ماكرون.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم إن الوزارة استدعت السفير الفرنسي يوم الثلاثاء بسبب تصريحات لماكرون قالوا إنها “تهين الإسلام” بالإضافة إلى كونه سمح بنشر الرسوم.
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