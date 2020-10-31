“مركز الملك سلمان” يدعم الصومال بمساعدات طبية لمواجهة “كورونا”

ما يزال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , تقديم المساعدات الطبية اللازمة لمختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد , حيث سلم المركز في الفترة الأخيرة , مساعدات طبية مقدمة من المملكة لدولة الصومال , لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

واشتملت الدفعة الثالثة على أجهزة تنفس صناعي، وأسرة طبية للعناية المركزة، وطاولات عمليات، وأجهزة مراقبة للمرضى، حيث ستسهم هذه المساعدات في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة بعلاج فيروس كورونا، وخاصة في المناطق التي ينقصها الكثير وبحاجة للمزيد من الدعم لتطوير الوضع الصحي فيها.

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