شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا استعدت «شؤون الحرمين» لاستقبال معتمري الخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وذلك خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة المتضمنة رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها، وتسخير الطاقات البشرية والامكانات التقنية التي وفرتها القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة تعبدية صحية وآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين. Advertisements وتتنوع الخدمات التي تستعد الإدارات الخدمية والإدارية في المسجد الحرام لتكثيفها بين تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار الساعة، لضمان بيئة صحية وآمنة تراعي المتطلبات الصحية لمكافحة العدوى. وتعكف رئاسة شؤون الحرمين على تهيئة وتنظيم الساحات والممرات لزيادة الأعداد خلال المرحلة الثالثة من العمرة من خلال موظفين ومراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية تستهدف أعمالهم ومهامهم تنظيم حركة المصلين والزوار داخل المسجد الحرام وساحاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا استعدت «شؤون الحرمين» لاستقبال معتمري الخارج (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.