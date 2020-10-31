وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم، ضجة كبيرة إثر تداول واسع النطاق لمقطع فيديو يظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار مسدس كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بحسب صحيفة "سبق"، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما.
وأوضح أن المتهمين هما مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تحمل سلاحا وتتجول بشوارع الطائف... والشرطة تعلق.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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