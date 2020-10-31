اليمن... القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين جنوبي الحديدة

القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "الحوثيين نفذوا محاولتي تسلل من جهتي الشمال الشرقي والشمال الغربي لمدينة حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)".
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ووفقاً لألوية العمالقة، "قُتل وجُرح العشرات من الحوثيين خلال المعارك".
والثلاثاء الماضي، أعلنت القوات المشتركة مقتل ثلاثة من الحوثيين بينهم قائد ميداني وإصابة 4 آخرين خلال إحباط قوات اللواء "الثاني عمالقة" محاولة تسلل نفذتها الجماعة، في منطقة الفَازة بمديرية التُحيتا جنوبي الحديدة.
من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "تنفيذ 292 خرقاً (الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفَازة والجَبلية (مديرية التُحيتا)".
وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن "بين الخروقات 71 خرقاً بقصف مدفعي و209 خروقات بأعيرة نارية مختلفة".
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