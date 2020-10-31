شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج خروج المرأة إلى الأسواق لـ«محرم»؟ المصلح يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم خروج المرأة إلى الأسواق ومدى حاجتها لمحرم. وأوضح الشيخ المصلح: “الخروج إلى الأسواق لا يحتاج إلى محرم إذا كان في نفس البلد، وبالتالي لو خرجت معه أو بدونه مادامت أمنت على نفسها فلا حرج”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يحتاج خروج المرأة إلى الأسواق لـ«محرم»؟ المصلح يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.