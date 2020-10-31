الإطاحة برجل وفتاة استقلا دراجة نارية وأشهرا السلاح على المارة بالطائف

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على رجل وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية مع إشهار السلاح على أحد سالكي الطرق العامة بمحافظة الطائف. صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر). وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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