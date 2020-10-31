علماء: التمرينات الرياضية الشاقة قد تسبب تخلفاً عقلياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

متابعات_ السعودية نيوز

اكتشف علماء أن ممارسة التمرينات الرياضية الشاقة يمكن أن تضر الدماغ، وأنها ليست دائماً مفيدة للصحة.



واعتمد العلماء، بحسب موقع "سبوتنيك"، على تحليل العلاقة بين أنواع النشاط البدني وتطور التخلف العقلي (عجز التعلم)، متخذين من 4721 رجلاً عينة للدراسة.

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وأوضح القائمون على الدراسة أن التمرينات الرياضية الشاقة يمكن أن تسبب تخلفاً عقلياً في حال كانت منتظمة وشاقة للغاية.

وحذر العلماء من أنه إذا كانت التمرينات الرياضية المعتدلة مفيدة للجسم، فإن الشاقة منها تسهم في ضعف الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الدماغ.

وذكروا أن العمل الشاق يزيد خطر الإصابة بالتخلف العقلي بنسبة 55%، مشيرين إلى أن الأنشطة التي تتم بشكل منتظم أو لفترات طويلة تعتبر خطيرة.