أولمرت: العلاقات مع الإمارات بدأت في عهد إسحاق رابين

وذكر أولمرت أن العلاقات بين بلاده والإمارات تتطور باستمرار، وهي علاقات بدأت خلال ولاية إسحاق رابين ومن بعده شمعون بيريز، في تسعينيات القرن الماضي، ومن بعدهما ولاية نتنياهو الأولى (1996 -1999)، ومن بعدهم، آرييل شارون وأولمرت نفسه.
ويشار إلى أن الإمارات وقعت عقدا مع الإدارة الأمريكية بشراء 50 طائرة من طراز "إف 35"، أو كما يطلق عليها "الشبح"، في أعقاب التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل الشهر الماضي.
ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما أعلن الأخير، الجمعه قبل الماضية، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.
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