وشارك سلاح الجو الإسرائيلي، على صفحته الرسمية في "تويتر" صور قديمة يظهر فيها الممثل الراحل يقف بجانب قائد سلاح الجو الإسرائيلي، ويظهر خلفهم صورة قيل إنها لطائرة مقاتلة عراقية.
وجاء في التغريدة التي نشرها سلاح الجو الإسرائيلي: "توفي السير شون كونري، الذي اشتهر بدوره في شخصية جيمس بوند، عن عمر يناهز 90 عامًا".
وأضافت: "في عام 1967، زار كونري إسرائيل والتقط هذه الصورة التاريخية مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجور جنرال موتي هود، على خلفية طائرة (ميغ 21) عراقية، مرقمة بـ 007. بوند.. ارقد بسلام".
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، عن وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند الشهيرة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الممثل شون كونري، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة، توفي عن عمر يناهز 90 عاما.
واشتهر الممثل الأسكتلندي من تجسيده لشخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، كونه أول من جلب الدور إلى الشاشة الكبيرة، وشارك في 7 من أفلامه.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تنعى جيمس بوند بصورة مع مقاتلة "ميغ 21" عربية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.