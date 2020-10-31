صحيفة: معارض وليال ثقافية سودانية في إسرائيل

وأفادت صحيفة "السوداني"، مساء اليوم السبت، بأن منظمة "إشراقة" السودانية ترتب لزيارة ثقافية فنية اجتماعية إلى إسرائيل بهدف إقامة ليال ثقافية وغنائية وشعرية وعروض مسرحية بتل أبيب، وذلك لدعم التداخل والتواصل الشعبي بين البلدين واستعراض الأعمال الثقافية المشتركة.

ونقلت الصحيفة على لسان الأمين العام لمؤسسة "إشراقة"، السيد الحاج أبو ورقة، أن المؤسسة بدأت فعليا في ترتيب الزيارة، مضيفا "وخاطبنا وزارتي الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة لمزيد من الترتيب الرسمي".

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ولم يكشف الأمين العام للمؤسسة عن ما اذا كانوا قد تلقوا ردا رسميا من قبل الوزارتين على خطابهم أم لا.

وأوضح الحاج أن التبادل الثقافي والفني بين البلدين سيسهم كثيرا في إرساء ثقافة السلام بين الشعوب، بجانب دعم برنامج التطبيع الذي سيثمر خيرا كثيرا وسلاما بين البلدين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة قبل الماضية، التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.