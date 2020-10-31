فيديو أثار جدلا واسعا... هل قال السيسي هذا الحديث الغاضب ردا على إساءة فرنسا للإسلام

وحظي الفيديو بآلاف المشاركات على "فيسبوك" في الأيام الماضية، وأرفق الفيديو بتعليق "السيسي ينفعل على الرئيس الفرنسي ويعطيه درسا قاسيا جدا".

أزمة ماكرون

وجاء ذلك تزامنا مع تصاعد الانتقادات لتصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي عن التطرف الإسلامي، بينما خرجت تظاهرات منددة بفرنسا في دول يشكل المسلمون غالبية سكانها وطالب العديد من المسلمين بمقاطعة السلع الفرنسية.

وفي تصريحات بعد مقتل المدرس صامويل باتي بقطع رأسه بيد إسلامي متطرف لعرضه رسوما كاريكاتورية تظهر النبي محمد على طلابه أثناء درس يتناول حرية التعبير، تعهد ماكرون بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسوم الكاريكاتور" وقال إن باتي "قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا".

ويظهر الرئيس السيسي في الفيديو خلف منصة، في ما يبدو أنه مؤتمر صحفي، قائلا "لن تعلمونا إنسانيتنا، لدينا إنسانيتنا، ولدينا قيمنا...ولديكم إنسانيتكم وأخلاقياتكم ونحترمها...احترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم". ليعلو بعدها التصفيق في القاعة. Advertisements

حقيقة الفيديو

الفيديو يعود للمؤتمر الصحفي الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية التي عقدت في شرم الشيخ عام 2019 كما يظهر في الفيديو.

وكان الرئيس المصري يعلق على سؤال حول تصريحات مسؤولين أوروبيين قالوا فيها إن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان طرحت خلال القمة.

وقال السيسي إن "الأولويات" في الدول العربية تختلف، مشيراً إلى "مئات وربما آلاف الأعمال الإرهابية".

ووجه حديثه إلى الدول الأوروبية التي ألغت عقوبة الإعدام قائلا "نحن نقدر كلامكم عن عقوبة الإعدام ونحترمه لكن أرجو ألا تفرضوه علينا، هذه هي الثقافة الموجودة عندنا".

يذكر أن الرئيس الفرنسي لم يكن من بين الحاضرين.