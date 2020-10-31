شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بجنوب كردفان السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم مرسوما مؤقتا يقضى بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بمحلية قدير التابعة لولاية جنوب كردفان القطاع الشرقي في نطاق حدودها الجغرافية المبنية بأمر تأسيسها الذي بموجبه انشئت حيث يسري هذا المرسوم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. Advertisements كما قيد المرسوم حركة المرور للمركبات العامة والخاصة وتنقل المواطنين في المحلية من الساعة السادسة مساءا الي السادسة صباحاً إضافة الى إغلاق المحلات التجارية بالأسواق والأحياء مع حظر التجوال داخل المدينة والقرى الكبيرة فيما استثني القرار الأجهزة الأمنية والعدلية والمؤسسات الخدمية. و نص المرسوم الولائى بأن امر الطوارىء جاء لسعي حكومة الولاية لحقن الدماء وتهدئة الأوضاع بمحلية قدير (امارة الكواهلة) ابان الصراع القبلي والاقتتال الأهلى بين مكوني( كنانة التعريفات) ودار على التابعتان لإمارة الكواهلة و ذلك استنادا على أوامر الطوارئ الصادرة من القيادة العليا للدولة بشأن استتباب الأمن والاستقرار بموجب أحكام المادة (9/ب)من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019.

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