شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تعلن القبض على رجل وفتاة أشهرا السلاح على أحد المواطنين بالطائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح نارى (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكى الطريق، بحسب صحيفة الجزيرة السعودية.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.