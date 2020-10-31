شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات الفنية والميدانية لمتطلبات المرحلة الثالثة للعمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنها من خلال الخدمات الميدانية تعمل على تيسير أداء قاصدى المسجد الحرام للنسك والعبادات عبر خلية من الإدارات الخدمية التى يتوزع موظفوها فى جنبات المسجد الحرام وساحاته.





وذكرت رئاسة شئون الحرمين ، عبر موقعها، توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته وتوزيع 45000 عبوة مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد عبر 800 عامل موزعين على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله، كما تم توفير أكثر من 50 حقيبة اسطوانيه محملة بعبوات زمزم على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها وعامة المداخل والساحات والسلالم.





كما وصلت في المرحلة الأولى لاستقبال المعتمرين والمصلين وعمليات التطهير 4 آلاف عامل وعاملة ، مجهزين بأكثر من 470 آلة لتنظيف وتطهير المسجد الحرام، والإشراف والمتابعة لخطة مشروع خدمات ونظافة المسجد الحرام، المتضمنة تكثيف عمليات غسل جميع المواقع بالمسجد الحرام وساحاته و التطهير المستمر للمداخل الرئيسة والمشايات والممرات والمصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ورش المطهرات على مناهل التصريف والمجمعات ورفع كمية النفايات التي قُدرت بأكثر من 350 طنا.

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وجهزت الرئاسة 33 فرقة تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من 2500 لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وتوزيع أكثر من 300 جهاز آلي بخاصية الاستشعار لتعقيم الأيادي حديثة وعالية الجودة مستخدمين أكثر من 1000 لتر يومياً.





وتابعت الرئاسة (600) عربة كهربائية و(5000) عربة يدوية، لتسهيل عملية تنقل المصلين والمعتمرين من خلال سبعة مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع تؤكد على تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة.





وتشرف الإدارة على متابعة تشغيل وصيانة 383 وحدة تكييف داخل المسجد الحرام وأخذ القياسات لدرجات الحرارة في مواقع مختلفة للتأكد من كفاءة وحدات التبريد ومتابعة الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية والتأكد من جاهزية جميع اجزائها.







