رئيس شئون الحرمين يدشن تطبيق "تَنْقل" لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم /السبت/، تطبيق "تَنْقل"، والذي يوفر للمعتمرين وقاصدى المسجد الحرام حجز العربات إلكترونياً، وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن تطبيق (تَنْقل) يتيح لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، وذلك تماشياً مع عديد من الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويعد تطبيق (تَنْقل) وسيلة سهله لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام، كما يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونياً والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر أيضاً التطبيق للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام.
وستكون هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها.
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