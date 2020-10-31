إنقاذ 14 تونسيًا بسواحل صفاقس بصدد هجرة غير شرعية إلى أوروبا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الدفاع التونسية، بأن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أنقذت، بعد ظهر اليوم/السبت/، 14 تونسيًا بسواحل جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس)، تتراوح أعمارهم بين 17 و29 سنة، وذلك بعد تسرب المياه إلى محرك مركبهم، مؤكدة أنهم اجتازوا الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن هؤلاء الأشخاص صعدوا على متن البارجة البترولية "عشترت"، على بعد 48 كم بالموقع جنوب شرقي جزيرة قرقنة، بعد تسرب المياه إلى محرك مركبهم، مشيرة إلى أنهم كانوا أبحروا، صباح أمس /الجمعة/، من سواحل قابس، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضافت أنه تم التوجه بهم إلى الميناء التجاري بجرجيس (ولاية مدنين)، وتسليمهم في وقت لاحق إلى وحدات الحرس التونسي، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.