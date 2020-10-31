وذكرت المصادر أن إعادة انتخاب الرئيس، دونالد ترامب، يعني أنه لن تكون الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مثل هذا النوع من الطائرة، ولكن سيوافق ترامب على بيعها لدول أخرى في المنطقة، وهو ما يسبب قلق للأمن القومي الإسرائيلي.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أنه رغم الموافقة الأمريكية على بيع 50 طائرة "شبح" للإمارات، فإن الولايات المتحدة تعهدت باستمرار الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، والتفوق النوعي لها في المنطقة، أمام الدول الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المصادر الأمنية الإسرائيلية قد أعربت عن قلقها البالغ من جدول إنتاج وتسليم الطائرات الأمريكية للإمارات، فضلا عن وجود بنود سرية في العقد بين الإمارات وأمريكا لم تعلن بعد، وهو ما يثير حفيظة الجانب الإسرائيلي.
ويذكر أن الإمارات وقعت عقدا مع الإدارة الأمريكية بشراء 50 طائرة من طراز "إف 35"، أو كما يطلق عليها "الشبح"، في أعقاب التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية إسرائيلية: صفقة "إف 35" الإماراتية تتضمن تفاصيل سرية تثير قلق تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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