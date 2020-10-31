ورفضت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، الزج بها في صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، في قطاع غزة.
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وبحسب موقع العين الإخباري فقد أكدت أنه لا علم لها بهذه المنحة ولم يتم التنسيق معها، ولا مع الحكومة، في كل ما له علاقة بصرف المنحة القطرية بقطاع غزة.
وجددت الوزارة التأكيد على رفض استخدام اسمها في هذه المساعدات، موضحة أن صرف المساعدات القطرية يتم عبر حركة حماس التي تسيطر على مؤسسات الشعب الفلسطيني في القطاع.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لحكومة حماس في غزة، قد أعلنت البدء في صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، وذلك بداية من يوم الأحد.
وكان السفير القطري محمد العمادي وصل إلى غزة، فجر الجمعة، عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لمتابعة توزيع المنحة التي جاءت في إطار تفاهمات تهدئة مسيرة العودة بالاتفاق مع إسرائيل.
يذكر أن هذه المرة هي التاسعة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار للمستفيدين في القطاع بالتنسيق مع حركة حماس.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الفلسطينية: لا علاقة لنا بالمنحة القطرية وحماس هي التي توزعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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