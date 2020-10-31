شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يشهد أول حفل زفاف جماعى افتراضى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أول حفل زفاف جماعى افتراضى فى الإمارات، بمشاركة 100 عريس فى 5 مناطق مختلفة فى الدولة، قائلا :"الحياة مستمرة، والتأقلم مع الأوضاع الصحية مطلوب، وسر البركة في الحياة الزوجية في بساطة بداياتها".

وقال حاكم دبى في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"شهدت اليوم مرئياً أول حفل زفاف جماعي افتراضي في الدولة بمشاركة 100 عريس في خمس مناطق مختلفة بالدولة .. الحياة مستمرة .. والتأقلم مع الأوضاع الصحية مطلوب .. وسر البركة في الحياة الزوجية في بساطة بداياتها والتيسير على المقبلين عليها".



العرس الجماعى



حاكم دبى

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محمد بن راشد

وفى سياق آخر قال حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن دولة الإمارات تطور قمرا صناعيا باسم (إم.بى.زد-سات) بهدف تقديم صور عالية الدقة وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية ، وسيكون هذا هو ثانى قمر صناعى إماراتى يتم تطويره وبناؤه بالكامل من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين بعد القمر خليفة سات الذى أُطلق فى 2018.

ويجرى تطوير القمر الصناعى فى مركز محمد بن راشد للفضاء فى دبى ومن المتوقع إطلاقه فى عام 2023 ، وقال الشيخ محمد بن راشد ، إن القمر الصناعى (إم.بى.زد-سات) سيكون "الأكثر تطورا وابتكارا في مجال تقنيات التصوير الفضائي" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي يوليو، أطلقت الإمارات أول مهمة عربية إلى المريخ تحت اسم مسبار الأمل. وكانت قد أعلنت لأول مرة عن خطط مهمة المريخ في 2014 وأطلقت البرنامج الوطني للفضاء في 2017 للمساعدة في تنمية الخبرات المحلية