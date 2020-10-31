شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في الفترة بين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس.
تأتى هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الجارى في جنيف، حيث تلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.
يبحث المشاركون فى اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما فى ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
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