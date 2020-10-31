شكرا لقرائتكم خبر عن 57 وفاة و3301 إصابة بفيروس كورونا في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الأردنية، إنه تم تسجيل 57 وفاة و3301 إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت في المملكة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ومن جانبه أكد مساعد أمين عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن الوزارة وبعد التشاور مع لجنة المختبرات تعتمد نتائج فحوصات كوفيد 19 من أي مختبر ايجابيا أو سلبيا (لا اثر للفيروس) فقط بينما لا تقبل نتيجة ايجابي ضعيف.

وأكد شركس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه سيجري التعميم على المختبرات بهذا الخصوص، والطلب منهم ارسال النتيجة الإيجابية والسلبية فقط، وعدم إرسال نتيجة إيجابي ضعيف، مشرا إلى أن النتائج التي أرسلت من قبل بعض المختبرات بإيجابي ضعيف تعد ايجابية.

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وحول إعادة الفحص، بين أن المصابين لا يطلب منهم إجراء فحص آخر لكورونا بعد انهائهم فترة العزل المنزلي، ويمكنهم الخروج من غرف العزل ومن المنزل دون الشعور بالقلق والخوف من نقل العدوى للآخرين.

وقال "إنه في حال وجود الأعراض الخفيفة فعلى المريض البقاء في العزل المنزلي لمدة 13 يوماً شريطة ألا توجد لديه أي أعراض خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.