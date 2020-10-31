شئون الحرمين تدعو المعتمرين القادمين من الخارج إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس العام لشؤون الحرمين المعتمرين القادمين من الخارج للتقيد بالإجراءات الاحترازية فى الحرمين الشريفين انطلاقاً من مقاصد الشريعة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المعتمرين القادمين من الخارج التقيد بالإجراءات الاحترازية فى الحرمين الشريفين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وذلك تزامناً مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة، وفق ما نشرت وكالة واس.

وأكد أن الرئاسة تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان آداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وأكد الشيخ السديس على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوى من فيروس كورونا وذلك انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.

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