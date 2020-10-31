شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تستعد لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج السعودية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة ، وذلك خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة المتضمنة رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها، وتسخير الطاقات البشرية والامكانات التقنية التي وفرتها القيادة السعودية لتهيئة بيئة تعبدية صحية وآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين.





وذكرت رئاسة شئون الحرمين عبر موقعها الالكترونى ، تتنوع الخدمات التي تستعد الإدارات الخدمية والإدارية في المسجد الحرام لتكثيفها بين تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار الساعة، لضمان بيئة صحية وآمنة تراعي المتطلبات الصحية لمكافحة العدوى.

وأوضحت رئاسة شئون الحرمين، أنها تعمل على تهيئة وتنظيم الساحات والممرات لزيادة الأعداد خلال المرحلة الثالثة من العمرة من خلال موظفين ومراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية تستهدف أعمالهم ومهامهم تنظيم حركة المصلين والزوار داخل المسجد الحرام وساحاته.

من جانب أخر، تصل إلى جدة غدا الأحد أولى رحلات الطيران التى تقل المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الإنسان وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

Advertisements

وتقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نقاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.