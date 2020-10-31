شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت ، عن تسجيل( 1997) إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق و( 2414) حالة للشفاء و( 48)حالة وفاة حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" .

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