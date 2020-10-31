شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضبط 29 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الوحدات التابعة لشرطة الحدود بموانئ حلق الوادي التونسية، من ضبط 29 شخصًا كانوا بصدد الصعود على متن إحدى البواخر الراسية بالميناء؛ لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وأعلنت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم/السبت/ - أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المضبوطين.

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