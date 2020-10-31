شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يوضح طريقة تشغيل مقطع «يوتيوب» في خلفية الجوال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة تشغيل مقطع يوتيوب في خلفية الجوال للاستماع له والجوال مغلق. وبيّن الحمادي أنه يمكن الاستفادة من هذه الميزة من خلال الموقع التالي (اضغط هنا)، موضحا أنه يمكن الحصول على متصفح يمنع الإعلانات من خلال الروابط التالية: آيفون:

https://apps.apple.com/us/app/private-browser-with-adblock/id1322366209

اندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brave.browser&hl=ar_SA

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