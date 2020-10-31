شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يُدشّن تطبيق «تَنْقل» لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام.. مرفق رابط مباشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تطبيق (تَنْقل)، والذي يؤفر للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام حجز العربات إلكترونياً .

وأطلقت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة التنقل بالمسجد الحرام تطبيق (تَنْقل)، والذي يتيح لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد تطبيق (تَنْقل) وسيلة سهله لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعى داخل المسجد الحرام، كما يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونياً والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر أيضاً التطبيق للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام.

وستكون هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها.

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وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الخطوات التالية (تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ وكذلك تحديد استخدام العربة (طواف- سعي- طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد-مقعدين) واختيار عربة بسائق أو بدون، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام- الكتروني)، ثم تأكيد الحجز وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز وتوجد خاصية إلغاء الحجز).

ولتحميل التطبيق والحجز يرجىالضغط هنا