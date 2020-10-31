شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد حد إلزامي للتسجيل بضريبة التصرفات العقارية؟.. متحدث «الزكاة والدخل» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي أنه لا يوجد حد إلزامي لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية. وأوضح ”الحربي “ عبر فقرة ساعة توعية التي تُعرض عبر حساب الهيئة على موقع تويتر، أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض بنسبة 5% من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله.

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