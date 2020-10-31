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"ابننا في حالة حرجة"... عائلة منفذ هجوم نيس تتحدث للإعلام وتكشف عن تفاصيل جديدة

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وأكدت عائلة العيساوي أن ابنها يقبع الآن في أحد المستشفيات الفرنسية وهو في "حالة حرجة"، بحسب التصريحات التي أدلت بها العائلة لقناة "العربية".

© AP Photo / Lewis Joly

ونوهت العائلة إلى أنه لم تظهر على الشاب "أي علامات تطرف" في وقت سابق، مشيرة إلى أنه اتصل بشقيقه قبل يوم واحد من تنفيذ هجومه الدامي في نيس، حيث أكد وصوله إلى فرنسا يوم الأربعاء الماضي وأنه سينام ليلته أمام الكنسية، بحسب المصدر.

وغادر العيساوي بلاده على أحد القوارب غير الشرعية إلى إيطاليا في سبتمبر/ أيلول، وعمل مع ابن عمه لفترة من الزمن في قطاف الزيتون، وفي أكتوبر/ تشرين الأول دخل الأراضي الفرنسية لينفذ جريمته.

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ووفقا لمراسلة "سبوتنيك" في تونس، فإن منفذ هجوم نيس هو تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العيساوي أصيل معتمدية بوحجلة من محافظة القيروان ويقطن مع عائلته في محافظة صفاقس جنوبي البلاد.

أعلن النائب الفرنسي عن منطقة نيس، إيريك سيوتي، في وقت سابق، أن منفذ اعتداء نيس تونسي الجنسية وصل حديثا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال سيوتي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية".

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