مجلس الوزراء العراقي يصدر بيانا عقب المباحثات مع الجانب المصري

وأشاد الكاظمي، في مستهل الاجتماع، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وعبر الكاظمي، عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وأكد الكاظمي على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، داعيا الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

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وتتركز المباحثات على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي صباح اليوم السبت إلى العاصمة بغداد لتوقيع مذكرات تفاهم مع العراق.