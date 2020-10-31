الخرطوم: تجديد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان إجراء روتينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن تجديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للقرار التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، لا أثر له على الخطوات الجارية حالياً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، أن تجديد هذا القرار هو إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان فى القائمة. وأوضحت أنه يُنتظر أن يتم إلغاء القرار مباشرة مع القوانين التي شُرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كافة القوانين المتصلة به.

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