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مصرع طيار ومساعده فى تحطم مروحية عسكرية عراقية بمحافظة صلاح الدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، اليوم السبت، عن سقوط طائرة عسكرية بسبب عطل فنى فى محافظة صلاح الدين شمالى البلاد، وقالت الخلية في بيان صحفى بحسب " روسيا اليوم":  "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة التدريبية سزنا كرفان 172، ما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة".

وأضافت، أن "الحادثة أدت إلى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".

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