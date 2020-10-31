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رئيس بوليفيا يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس البوليفي المنتخب لويس ارسي، موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والمحلية كافة .

وأوضح الرئيس البوليفي - خلال استقباله سفير دولة فلسطين محمود العلواني، بمكتبه في العاصمة (لاباز) وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، أن السلام في الشرق الأوسط مدخله الوحيد إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية حسب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة .

من جانبه، شدد العلواني على ضرورة استنهاض العلاقات الثنائية والبدء في تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره البوليفي.

 

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