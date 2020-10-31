شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحقق فى مصرع طفلين وإصابة 28 نتيجة انفجار أنبوب غاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت خلية الإعلام الأمنى العراق، صباح اليوم، السبت، وفاة طفلين وإصابة 28 شخصا، بسبب انفجار أنبوب ناقل للغاز فى محافظة المثنى، حيث ذكرت الخلية الأمنية فى بيان، أن انفجاراً حصل داخل احدى أنابيب الغاز الناقلة فى منطقة النجمى فى قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، فيما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى لقطات ومقاطع فيديو للحظات الأولى من الحريق.

أضاف البيان: "أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً من بينهم 9 من الحشد الشعبى معسكر خلفيات اللواء 44 بالحشد الشعبى والمصابين البقية من أهالى المنطقة، كموقف أولى، وما زالت أسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران".

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ووفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن محافظ المثنى، وجه بفتح لجنة تحقيقية بالحادث، مبيناً أن فرق الدفاع المدنى ما زالت تعمل على إخماد الحريق الذى سببه الانفجار.