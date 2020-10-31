شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 64 حالة وفاة و1784 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم السبت، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1317 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1784 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 59 ألفًا و813 مصابًا.

وفى السياق ذاته أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم السبت، تسجيل 1841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، بالمؤسسات التربوية، منذ مطلع العام الدراسي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4550 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس "التاجي".

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وأشارت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - إلى أن الإصابات شملت 873 مؤسسة تربوية، وطالت الإصابات 778 تلميذًا، و849 مدرسًا، و166 حالة بين الكوادر الإدارية، أما الإصابات في صفوف العمال بهذه المؤسسات فقد بلغت 48 حالة .

يشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، كان قد أقر عقب اجتماع لجنة مجابهة فيروس "كورونا"، الأربعاء الماضي، تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى يوم 8 نوفمبر المقبل، في إطار جملة من الإجراءات الهادفة إلى احتواء تفشي فيروس "كورونا".

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1317 حالة، فيما تم تسجيل 1784 إصابة جديدة ترفع إجمالي الإصابات إلى 59 ألفًا و813 مصابًا.