وقال حسني مبارك في الفيديو المتداول: "تمر بنا ذكرى مولد الرسول وقد عادت من جديد افتراءات وإساءات تتوارى وراء حرية التعبير والصحافة تتطاول على نبي الإسلام ومقدساته تتحدى مشاعر المسلمين تستهدف جالياتهم بممارسات الكراهية والتمييز والتعصب".
وتابع "إن ما يعانيه عالمنا الإسلامي وما يواجهه من تحديات يقتضي منا وقفة صريحة مع الآخر ووقفة مماثلة في صراحتها مع النفس وقفة تتحدث بصوت واحد لدولنا وشعوبنا تتصدى لمن يتطاول على ديننا ونبينا ويستخف بمشاعرنا ومقدساتنا".
وأضاف "كفاكم حديثا عن حوار الثقافات والحضارات والأديان وكفاكم تذرعا بحرية التعبير والصحافة وحاذروا من المضي في طريق سيؤدي بنا وبكم لمنزلقات خطرة".
وأكد أن هذا التطاول "لن ينال من الرسول الكريم"، موضحا أنه تعرض للإساءة في حياته وبعد رحيله ولكن لم تنتقص من مكانته الرفيعة محاولة الإٍساءة إليه من بعض الجهلاء والمتطرفين والساعين للشهرة الرخيصة"، على حد تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قديم لحسني مبارك يكشف فيه ما سيحدث إذا استمرت الإساءة للنبي محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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