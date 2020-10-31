القوات العراقية تعثر على متفجرات من مخلفات "داعش"... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة 71 الفرقة الخامسة عشرة وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة تل الشور من العثور على الكدس داخل أحد الأنفاق يحتوي على عبوات ناسفة وقنابر هاون ومتفجرات ورمانات يدوية".

وأضاف البيان "وفي سياق متصل وضمن جهودها المستمرة، يواصل أبطال الفرقة الخامسة عشرة معالجة ثلاثة حقول للعبوات الناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي عثر عليها في أطراف قضاء تلعفر بين قرية بطيشة وقرية تل السمن، حيث تم تفكيك ورفع (100) عبوة ناسفة زنة (40) كغم للواحدة منها وتم تفجيرها تحت السيطرة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.