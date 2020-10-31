وجاء في بيان الخلية "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سزنا كرفان 172 (تدريبية) اليوم السبت، مما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنيه غير المأهوله، وقد أدى الحادث إلى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".
وفي وقت سابق من اليوم أكد محافظ صلاح الدين، عمار الجبوري، سقوط طائرة عسكري عراقية في قضاء بلد، ومصرع قائد الطائرة ومساعده.
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الإعلام الأمني العراقية تكشف تفاصيل سقوط طائرة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.