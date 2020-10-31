شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 660 حالة مصابة بفيروس كورونا فى الكويت بإجمالي 116 ألفا و862 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 660 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 116 ألفا و862 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات 660 من فيروس (كورونا)، سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وفى السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل ست حالات وفاة، و589 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 779 حالة، وعدد المصابين إلى 125 ألفا و926 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، إذ تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 110 حالات، مشيرا إلى أنه تم إجراء 5171 مسحة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات 916 ألفا و525 مسحة.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.
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