شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 660 حالة مصابة بفيروس كورونا فى الكويت بإجمالي 116 ألفا و862 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 660 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 116 ألفا و862 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات 660 من فيروس (كورونا)، سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.