شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تلقى القبض على6 مقيمين حاولوا تهريب أموال خارج السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم تهريب مبلغ 1.300.000 ريال، إلى خارج السعودية، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الكريديس: "اتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من 5 مقيمين، ثلاثة من الجنسية المصرية ومقيمَين من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لـ10 كيانات تجارية يملكها مواطنون، مقابل عمولة يتقاضونها، متخذين من سكنهم بحيي الديرة - والشفاء مقرين لجمع الأموال".

و أضاف أنه "بتفتيش المقرين عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت 4.785.413 ريالاً، بالإضافة لسندات إيداع لمبالغ مالية، وتم القبض على المقيمين جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية".