شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضّح 5 حقوق للمشاة يجب على قائد المركبة معرفتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك 5 حقوق للمشاة يجب أن يعرفها قائد المركبة للمحافظة على سلامة المشاة .

وأشار “المرور “، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أنمن حقوق الطريق التي يجب على قائد المركبة الالتزام بها، إعطاء المشاة أفضلية العبور، إضافة للتحقق التام من عدم وجود مشاة بالطريق.

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وأكد “المرور” على زيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، إضافة إلى خفض السرعة عند الاقتراب من المسارات الخاصة بالمشاة والتوقف التام عن الوصول لها.

وأخيرًا القيادة بالحد الأدنى داخل الأحياء، والانتباه عند الرجوع للخلف.