شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبدالكريم الخضير يكشف سبب هجوم الغرب على النبي ﷺ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عن سبب هجمة الغرب على نبي الرحمة محمد ﷺ.

وقال الخضير: “في أيامنا الأخيرة قام ثُلة من النصارى بالاستهزاء بالنبي ﷺ، مما أثار حفيظة المسلمين وأغضبهم وأعلنوا نكيرهم وشجبهم لهذا المنكر، والداعي لهذه التصرفات – في تقديري – ما أغاظهم وأثارهم من انتشار الإسلام، فضاقت عليهم دياره، فقد صار الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، ولم يكن بأيدي أولئك إلا أن يشوهوا هذا الدين، وأن يشوهوا هذا النبي الكريم الذي جاء بهذا الدين”.

وأضاف الشيخ الخضير “فالداعي لهذه التصرفات المشينة من تلك الطغمة المقيت الانتشار الواسع للإسلام في بلادهم، فأرادوا بذلك الصد عن دين الله”.