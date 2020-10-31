ظرف صحي طارئ يمنع تركي آل الشيخ من العودة للرياض

وغرد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الخميس قائلا: "للأسف سأضطر لتأجيل عودتي للرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارىء... نلتقيكم على خير".

وكان من المقرر عودة تركي آل الشيخ إلى السعودية أمس الجمعة أو اليوم السبت على أقصى تقدير، بعد رحلة العلاج في مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلها أواخر شهر يوليو/ تموز في حالة حرجة.

وغرد تركي آل الشيخ الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "السبت off للرياض بإذن الله".

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وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، فقد بدأ تركي آل الشيخ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقد أجرى مؤخرا عمليتين جراحيتين، وهو يقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.