"خبز مغمس بالدماء"... ضجة في سوريا بعد ضرب رجل مسن والحكومة تتحرك... صور

وشارك الكثير من المواطنين على صفحاتهم في "فيسبوك"، صورة رجل يبلغ من العمر 83 عاما وقد سالت الدماء من رأسه بعد قيام أحد الأشخاص بسحبه للخلف على طابور الخبز أمام محطة بغداد في مدينة حلب.

وبحسب المنشورات المتداولة، قام أحد الأشخاص بالاعتداء على الرجل المسن بدفعه بطريقة عنيفة للخلف على طابور الخبز من أجل الحصول على ربطة خبز، ما تسبب بسقوط الرجل على رأسه، ووصف الناشطون هذا المشهد بـ"الخبز المغمس بالدماء".

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، وجّه محافظ حلب حسين دياب بالتحقيق في الأمر، وأرسل عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، ديمتري عيسى، لزيارة الرجل المسن في منزله للتحقيق في الأمر ومعرفة تفاصيل الحادثة.

وبدوره أشار عضو المكتب التنفيذي إلى قيام شخص ضخم البنية بالاعتداء على الرجل المسن وأخذ الخبز من دون الوقوف على دور وغادر المكان بسيارته، بحسب المصدر.

Advertisements

ونقل ابن الرجل المسن المعتدى عليه، ذكي أليكسان، عن شهود عيان تفاصيل حول الحادثة، حيث أكد قيام شخص ضخم بعمر 55 عام تقريبا يتمتع بوجه "ترس" (ممتلئ) يرتدي زيا مدنيا بـ "دفش" والده على طابور الخبز.

وأشار أليكسان إلى أن والده سقط على الأرض ليأخذ الرجل الضخم الخبز ودون أن يأبه بالناس ويغادر المكان عبر سيارته "المركونة في رأس الحارة دون أن يتمكن أحد من الحصول على نمرتها".

وأضاف أليكسان: "أحد جيراننا أسعف والدي، الذي ينزف الدم من رأسه، إلى مشفى سلوم الذي أخاط له الجرح قبل نقله إلى البيت".

وطالب الابن بمعرفة الفاعل ومحاسبته وقال: "أريد معرفة من اعتدى على والدي ليس لأرفع دعوى عليه، لأن اللـه سيحاسبه، بل لأنها قضية رأي عام وهكذا بني آدم يجب ألا يتطاول على أحد".