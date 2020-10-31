النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على شرطي مرور

وجاء في بيان النيابة العامة المصرية، حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قدر رصدت تداولا واسعا لمقطع مصور لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على "السيد المستشار النائب العام"، أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

وانتشر في مصر مقطع فيديو مصور من داخل سيارة، يظهر فيه طفل مصري جالسا على كرسي القيادة، ويتحدث إلى شرطي المرور، الذي طلب منه فحص رخصة القيادة، ليرد عليه الطفل بطريقة غير لائقة.

© AFP 2020 / KHALED DESOUKI Advertisements

ويبرز في الفيديو المنتشر الحديث الذي دار بين رجل المرور والطفل (بلهجة مصرية)، حينما سأل الطفل "رخصك فين يا حبيبي؟"، ليرد الطفل ساخرا "أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا".

وأعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرا: "فين الكمامة بتاعتك. طب ابعد وشك عني بقا"، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل وسط صوت ضحكات مصور الفيديو "معييش رخص".

وبصوت حازم، قال الشرطي للطفل "طب سيب لي العربية"، ثم اتجه للناحية الأخرى، قبل أن ينطلق الطفل بسرعة كبيرة، ويصدم الشرطي ويفر هاربا بالسيارة.

ويظهر الفيديو مجموعة شباب داخل السيارة، يضحكون على حديث الطفل الذي ظل يسخر من الشرطي أثناء حواره معه وطلبه للرخص، بينما كان يطل عليه رجل الشرطة من نافذة السيارة.