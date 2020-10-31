ونقلت "رويترز" عن مصادر لها في الشرطة قولها، إن "الانفجار وقع مساء الجمعة قرب مدينة السماوة على بعد 270 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد وإن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز".
وفي السياق، قال مسؤولون بقطاع الطاقة إن "الخط المحلي ينقل الغاز من حقول جنوبية لتغذية محطات الطاقة في مدن بالجنوب ومحطة كهرباء رئيسية قرب بغداد".
فيما صرح مسؤولان بقطاع الغاز بأن "الانفجار ليس له أي تأثير على إنتاج الغاز وعمليات المعالجة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، عن وفاة طفلين وإصابة 28 من بينهم 9 من الحشد الشعبي من معسكر خلفيات اللواء 44، بانفجار أنبوب الغاز الناقل في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى. بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف أن "بقية المصابين هم من أهالي المنطقة"، مشيراً إلى أن "هذه الإحصائية هي موقف أولي، وأن أسباب الانفجار غير معروفة".
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بالعراق... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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