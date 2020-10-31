ودعا المغرب إلى تجاوز السياق السلبي، والمناخ المتوتر حول الدين، وحث مختلف الأطراف على البرهنة عن روح الاعتدال والحكمة واحترام الآخر.
وأشار ابن كيران إلى أنه يمكن الرد على المسيئين للرسول الكريم بـ"الحوار والمظاهرات إن كان ذاك ممكنا، وبالمقاطعة إن شئنا".
ويرى ابن كيران أن "بعض الذين لم يفقهوا شيئا وجهلوا دينهم صاروا يتسببون لنا في حرج شديد، وفي مشقة عظيمة، ويقلبون أفراحنا أحزانا".
وشدد ابن كيران على أن هذه الأعمال العنيفة والإرهابية لا جدوى منها، منتقدا المواقف السلبية التي تصدر عن المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم الرئيس ماكرون، مضيفا أنه "لا علاقة لحرية التعبير بالاعتداء على عقائد الناس. أنا متأكد من أن ماكرون أخطأ في هذه المقاربة. لا تجوز الإساءة إلى أي فرنسي لا بالعنف ولا بالإرهاب، في أي أرض من أرض الله".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أسبق للحكومة المغربية: الدفاع عن الرسول الكريم لا يكون بالعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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