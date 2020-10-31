4 شروط و3 خطوات للحصول على الإقامة المميزة في السعودية

وأوضح الحساب أن شروط التقديم، هي: أن تكون الإقامة نظامية في حال كان المتقدم من داخل المملكة، إثبات مصادر الدخل، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وتقديم جواز سفر ساري المفعول.
وبشأن خطوات الحصول على الإقامة المميزة، أشار الحساب إلى أنها تقديم الطلب (تعبئة نموذج الطلب، دفع رسوم معالجة الطلب 170 دولار)، ومعالجة الطلب (مراجعة الطلب والمستندات المرفقة، تحليل ومعالجة الطلب)، وإصدار الإقامة المميزة (التحقق من صلاحية التأمين الطبي، دفع رسوم الإقامة المميزة).
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